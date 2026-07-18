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Nagyvilág

Lemondott a német konzervatívok frakcióvezetője, miután béranya segítségével született gyermeke

Jens Spahn béranya lemondás
Bernd von Jutrczenka/picture alliance via Getty Images
Jens Spahn.
admin Birkás Péter
2026. 07. 18. 15:05
Jens Spahn béranya lemondás
Bernd von Jutrczenka/picture alliance via Getty Images
Jens Spahn.
Jens Spahn egészségügyi miniszterként korábban támogatta a németországi béranyaság tilalmának fenntartását.

Lemondott tisztségéről szombaton Jens Spahn, Friedrich Merz német kancellár Kereszténydemokrata Uniójának (CDU) és bajor testvérpártjának, a Keresztényszociális Uniónak (CSU) a parlamenti frakcióvezetője, miután béranya segítségével született gyermeke az Egyesült Államokban – írja az MTI.

A 46 éves Spahn heves bírálatok kereszttüzébe került, miután fény derült arra, hogy férjével béranya segítségével váltak szülővé. Németországban a béranyaság tiltott, ugyanakkor nem jogellenes olyan gyermek felnevelése, aki külföldön béranya közreműködésével született.

Az elmúlt napokban rá kellett döbbennem, hogy személyes boldogságom, a családalapítás a férjemmel és az apává válás összeegyeztethetetlen a politikai tisztségemmel

– írta Spahn lemondólevelében.

A politikus és férje, Daniel Funke szerdán jelentették be, hogy szülőkké váltak, miután egy egyesült államokbeli béranya fiút szült nekik. A döntést Németországban komoly bírálatok érték, mivel a CDU ellenzi a gyakorlat legalizálását, és februári pártkongresszusán megszavazta a németországi béranyaság tilalmának fenntartását. Ezt az álláspontot korábban maga Spahn is képviselte egészségügyi miniszterként. Miután pénteken a párton belül többen is lemondásra szólították fel, egyes források szerint szombaton maga Friedrich Merz követelte Spahn távozását.

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