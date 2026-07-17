Videón, ahogy összedől az egyik legnagyobb prágai szobor

Összedőlt pénteken az egyik legnagyobb prágai köztéri szobor, a Barrandovi híd keleti hídfőjénél álló Egyensúly című, betonból készült absztrakt alkotás, írja az MTI.

A leomlott több tonnányi törmelék részben elzárta a híd melletti egyik közutat és a mellette lévő kerékpárutat, de emberéletben nem esett kár, mert a szobor összeomlása idején senki nem tartózkodott a környékén.

Az esetet egy térfigyelő kamera rögzítette:

‼️Rovnováha ztratila rovnováhu

Plastika Rovnováha byla monumentální betonová socha u Barrandovského mostu v Praze. Její mohutná konstrukce spočívala na překvapivě malé styčné ploše přibližně jednoho metru čtverečního – odtud název Rovnováha. Bohužel ji dnes definitivně ztratila.… pic.twitter.com/0xk0kHjFot — Vlastislav Bříza (@vlastislavbriza) July 17, 2026

Egy tányér keresztmetszetét ábrázoló, mintegy 15 méter széles és hat méter magas alkotás egy ötméteres betonkúpon volt elhelyezve. Közismerten rossz állapota miatt már hosszabb ideje deszkakerítéssel volt körülvéve. A városvezetés a betonszobor szakszerű lebontását tervezte, és helyére később egy másolat került volna, de más, már időtállóbb anyagból.

A Moldva folyó felett átívelő Barrandovi híd Prága legnagyobb közúti hídja, amelyen keresztül a cseh főváros déli részének szinte teljes autós forgalma bonyolódik le. Naponta 130-140 ezer autó halad át rajta.

A hidat a múlt század nyolcvanas éveiben építették, és három évig tartó teljes felújítása tavaly fejeződött be. A híd melletti Egyensúly szobor Josef Klimes szobrász alkotása, és 1989-1990-ben készült. A városvezetés korábbi bejelentése szerint a híd felújítása után a szobor felújítását is tervezték.

A szobor összeomlásának okait a rendőrség és a szakértők is megvizsgálják, ezek alapján születik majd döntés a további sorsáról.