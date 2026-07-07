Reuters: A NATO rekordösszegű fegyverüzletekkel üzen Trumpnak az ankarai csúcs előtt

A NATO-tagállamok kedden Ankarában több tízmilliárd dollár értékű fegyveripari és védelmi megállapodásokat készülnek nyilvánosságra hozni a védelmi ipari fórumon, közvetlenül a szövetség csúcstalálkozója előtt – írja a Reuters. A bejelentések célja annak demonstrálása, hogy az európai tagországok reagálnak Donald Trump évek óta hangoztatott követelésére, miszerint nagyobb részt kell vállalniuk Európa védelmének finanszírozásában.

Trump bírálta az európai NATO-tagokat

Mark Rutte NATO-főtitkár szerint az európai országok és Kanada védelmi kiadásai 2025-ben reálértéken mintegy 90 milliárd dollárral emelkedtek az előző évhez képest, meghaladva az 570 milliárd dollárt. Ez körülbelül 20 százalékos növekedést jelent egyetlen év alatt. Rutte úgy fogalmazott, hogy a kiadások növekedését egyrészt az Oroszország jelentette fenyegetés, másrészt Trump határozott nyomásgyakorlása ösztönözte.

Trump ugyanakkor az utóbbi hónapokban ismét élesen bírálta a NATO európai tagjait. Azt állította, hogy azok nem nyújtottak elegendő segítséget az Egyesült Államoknak az Irán elleni katonai műveletek során, és időnként még az is felmerült részéről, hogy Washington csökkentheti elkötelezettségét a szövetség iránt vagy figyelmen kívül hagyhatja a kölcsönös védelmi kötelezettségeket. Az amerikai elnök egy poszttal is hergelte Giorgia Meloni olasz kormányfőt a találkozó előtt.

A fegyverüzletek részleteit egyelőre titokban tartják

Az európai szövetségesek visszautasítják ezeket a vádakat, hangsúlyozva, hogy rendelkezésre bocsátották légterüket és katonai létesítményeiket az amerikai műveletekhez. Aggodalmat kelt azonban, hogy Washington csapatkivonásokat jelentett be Európából, csökkentette a NATO védelmi terveihez rendelt katonai eszközök számát és felülvizsgálja európai katonai jelenlétét.

A csúcstalálkozó előtt a NATO igyekszik pozitív üzenetekkel ellensúlyozni a feszültségeket. A konkrét fegyverüzletek részleteit egyelőre titokban tartják, de a holland kormány már jelezte, hogy több mint 3 milliárd euró értékben új megállapodásokat jelent be, köztük Belgiummal légvédelmi, Nagy-Britanniával pedig haditengerészeti együttműködéseket.

A NATO emellett várhatóan bejelenti, hogy lecseréli elöregedő amerikai gyártású AWACS légtérellenőrző repülőgépeit a svéd Saab GlobalEye rendszerére, ami a szövetség egyik legjelentősebb közös beszerzési programja lehet a közeljövőben.

Az európai vezetők abban bíznak, hogy Recep Tayyip Erdogan török elnök és Mark Rutte jó kapcsolata Trumppal hozzájárulhat a csúcstalálkozó sikeréhez, bár az iráni helyzet, Grönland ügye és több kétoldalú vita továbbra is kockázatot jelent.

A július 7–8-án zajló NATO-csúcs az első olyan alkalom, melynek során találkozhat egymással Magyar Péter miniszterelnök és Donald Trump, ennek hátteréről bővebben is írtunk: