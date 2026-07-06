Trump és Zelenszkij személyesen beszélnek a háború befejezéséről a NATO-csúcson

Donald Trump szerdán találkozik Volodimir Zelenszkijjel, hogy megvitassák, „hogyan lehetne véget vetni a háborúnak”, közölte újságírókkal egy magas rangú amerikai tisztviselő a Reuters szerint.

A kedden kezdődő, kétnapos ankarai NATO-csúcstalálkozón az amerikai elnök első találkozója a házigazda Recep Tayyip Erdogan török elnökkel lesz. A Fehér Ház közlése szerint Trump találkozik majd Ahmed al-Sharaa szíriai elnökkel is.

Trump az eseményen arra fogja ösztönözni a NATO-szövetségeseket, hogy növeljék védelmi kiadásaikat, tette hozzá a tisztviselő.

A NATO-csúcstalálkozó során több milliárd dollár értékű védelmi megállapodásokat fognak bejelenteni, mondta a forrás.

Donald Trump Zelenszkij ukrán és Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is telefonált szombat este, az USA függetlenségének 250. évfordulóján.