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Nagyvilág

Trump és Zelenszkij személyesen beszélnek a háború befejezéséről a NATO-csúcson

JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
admin Dienes Gábriel
2026. 07. 06. 06:59
JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
A két vezető az ankarai NATO-csúcson találkozik.

Donald Trump szerdán találkozik Volodimir Zelenszkijjel, hogy megvitassák, „hogyan lehetne véget vetni a háborúnak”, közölte újságírókkal egy magas rangú amerikai tisztviselő a Reuters szerint.

A kedden kezdődő, kétnapos ankarai NATO-csúcstalálkozón az amerikai elnök első találkozója a házigazda Recep Tayyip Erdogan török elnökkel lesz. A Fehér Ház közlése szerint Trump találkozik majd Ahmed al-Sharaa szíriai elnökkel is.

Trump az eseményen arra fogja ösztönözni a NATO-szövetségeseket, hogy növeljék védelmi kiadásaikat, tette hozzá a tisztviselő.

A NATO-csúcstalálkozó során több milliárd dollár értékű védelmi megállapodásokat fognak bejelenteni, mondta a forrás.

Donald Trump Zelenszkij ukrán és Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is telefonált szombat este, az USA függetlenségének 250. évfordulóján.

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