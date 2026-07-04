Putyin szóvivője: elfoglaltunk egy donyecki várost, Zelenszkij: ha tényleg, akkor tárgyaljunk ott

Ha Kosztyantinyivka valóban orosz ellenőrzés alatt áll, akkor Putyinnak valószínűleg nem jelentene gondot, hogy ott találkozzon velem, és diplomáciai megoldásokat keressünk a háború végleges befejezésére

– írta Telegram-bejegyzésében Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Dmitrij Peszkov, Vlagyimir Putyin orosz elnök szóvivője pénteken jelentette be a város teljes elfoglalását.

Zelenszkij erre szombaton úgy reagált: a város elfoglalása „csupán egy újabb orosz hazugság, hogy legalább valamilyen hírt tudjanak gyártani.” Andrij Kovaljov, az ukrán vezérkar szóvivője szombaton azt mondta: az ukrán fegyveres erők műveletirányítási központjának automatizált rendszere, valamint a DELTA rendszer harchelyzetet megjelenítő adatai alapján Kosztyantinyivka továbbra is az ukrán erők ellenőrzése alatt áll.

„A Kelet hadműveleti csoportosítás 19. hadtestének alakulatai és egységei továbbra is védelmi műveleteket folytatnak a kijelölt vonalakon, a városon belül és annak megközelítési útvonalain. Ugyanakkor az oroszok nem hagynak fel a Kosztyantinyivka elfoglalására irányuló kísérleteikkel. Előfordul, hogy kis létszámú, 1–3 fős gyalogsági csoportok beszivárognak az ukrán csapatok harcrendjének mélységébe. A városban továbbra is diverzánsellenes műveletek zajlanak. A behatolókat felderítik és megsemmisítik” – fejtette ki a szóvivő.

Hozzátette, hogy pénteken ezen a hadműveleti irányon az orosz hadsereg 11 rohamot hajtott végre, de egyikkel sem ért el sikert. „Ehelyett az oroszok immár nem először a legmagasabb rangú tisztségviselők útján nyílt dezinformációt és álhíreket terjesztenek” – szögezte le. Hangsúlyozta, hogy az ukrán katonák továbbra is tartják állásaikat a kijelölt védelmi vonalakon. „A helyzet továbbra is súlyos, de az ukrán védelmi erők ellenőrzése alatt áll” – tette hozzá Kovaljov.

(MTI)