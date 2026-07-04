Egyetemi hallgatókat toboroz és visz a frontra az orosz hadsereg

Hosszú cikkben számol be a BBC Russian arról, hogy már javában a fronton vannak azok az egyetemi hallgatók, akiket év elején kezdett el toborozni az orosz hadsereg. Korlátozott, egyéves szerződést, drónkezelői képzést és viszonylag védett, technikai szerepet ígérnek nekik

– de a lap szerint mindez csak csali.

A kampány az egyetemek, technikumok és szakképző iskolák diákjait célozza, különösen azokat, akik tanulmányi nehézségekkel küzdenek, vagy tanulmányaik megszakítását fontolgatják. A drónos egységeket egy elitebb és technikailag fejlettebb útként mutatják be számukra. A lap február végéig 95 iskolában talált bizonyítékot toborzásra, de idézik a Groza nevű diáklapot is, amely tavaszra 270-re becsülte ezt a számot.

A lap három diák tragikus történetét részletesen is bemutatja: