Egyetemi hallgatókat toboroz és visz a frontra az orosz hadsereg

Hosszú cikkben számol be a BBC Russian arról, hogy már javában a fronton vannak azok az egyetemi hallgatók, akiket év elején kezdett el toborozni az orosz hadsereg. Korlátozott, egyéves szerződést, drónkezelői képzést és viszonylag védett, technikai szerepet ígérnek nekik
– de a lap szerint mindez csak csali.
A kampány az egyetemek, technikumok és szakképző iskolák diákjait célozza, különösen azokat, akik tanulmányi nehézségekkel küzdenek, vagy tanulmányaik megszakítását fontolgatják. A drónos egységeket egy elitebb és technikailag fejlettebb útként mutatják be számukra. A lap február végéig 95 iskolában talált bizonyítékot toborzásra, de idézik a Groza nevű diáklapot is, amely tavaszra 270-re becsülte ezt a számot.
A lap három diák tragikus történetét részletesen is bemutatja:
- Rahim Abdullin hegesztőnek tanult, de a tanulmányai nem alakultak jól. Két héttel a 18. születésnapja után írt alá januárban, március közepén már nem élt. Édesanyja szerint egyáltalán nem bizonyultak igaznak a biztonságos, technikai szerepkörről szóló ígéretek: azt mondta, a drónkezelők közvetlenül a frontvonalban, a rohamcsapatok mellett dolgoznak.
- Vlagyiszlav Gorbunov, egy vasútépítő tanuló négy hónappal a szerződés aláírása után halt meg áprilisban. Kezdetben egy gyalogsági frontvonalbeli támadóegységhez küldték, mielőtt áthelyezték volna egy drónkezelő egységhez.
- Valerij Averint három hónapig tanították drónkezelésre, aztán terepre vitték. Nevelőanyjának először azt állította, hogy egy online áruháznál dolgozik, hogy pénzt tegyen félre a képzésére, de később kiderült, mit takar a térerő nélküli hely, ahova készül. Egy hét után halt meg egy tüzérségi támadásban Luhanszk közelében. A védelmi minisztérium érvelésének központi eleme, hogy a drónkezelő munkája biztonságosabb, mint a többi harci szerepkör, mivel távol esik a frontvonaltól. Azonban a harctéri fontosságuk miatt mindkét fél vadászik rájuk, így kiemelt célpontokká váltak ebben a háborúban.