A német kormánynak elege van a beteget jelentő dolgozókból

Vitát robbantott ki Németországban a terv, mellyel a koalíciós kormány szigorítaná a munkavállalók betegállományára vonatkozó szabályozást – írja a BBC.

Járványra írt szabályozás

A jelenleg érvényben lévő, még a koronavírus-járvány idején bevezetett szabály szerint elég, ha egy munkavállaló telefonon, vagy emailben jelenti be a munkahelyén, hogy megbetegedett, orvosi igazolásra csak a csak a betegállomány negyedik napjától van szükség, vagyis akkor, ha a betegség meghaladja a három napot.

Ezen változtatna most kormány úgy, hogy a munkavállalóknak már a betegállományuk első napjáról orvosi igazolást kelljen benyújtaniuk a munkaadóiknak.

Friedrich Merz kancellár szerint a munkavállalók visszaélnek az engedékeny szabályozással, túl sok a betegszabadság a német cégeknél, a helyzet pedig tarthatatlan.

Nehéz döntés, de nem engedhetjük meg magunknak azt a versenyhátrányt, melyet a munkától való hosszú távollétek okoznak

– jelentette ki.

A tervet támogatja Merz kereszténydemokrata pártja (CDU) és a koalíciós partner szociáldemokraták (SPD).

A szigorításra Bärbel Bas munkaügyi miniszter (SPD) tett javaslatot. Azt mondja a betegszabadságon töltött napok száma Németországban a legmagasabbak közé tartozik az Európai Uniós tagállamok között: egy munkavállaló egy év alatt átlagosan 18 napot van betegszabadságon.

A miniszter szerint, akik valóban betegek, azoknak természetesen betegszabadságra kell menniük, de csak nekik – mondta.

Az orvosok nincsenek elragadtatva az ötlettől

A társadalombiztosítási rendszerben dolgozó orvosokat tömörítő szövetség (KBV) szerint az „őrület határát súrolja”, hogy a kormány ezreket kényszerítene arra, hogy menjenek el az orvosukhoz csak azért, hogy az kitöltsön nekik egy nyomtatványt.

„Annak, aki köhög, vagy valamilyen emésztőrendszeri fertőzése van, annak az ágyban van a helye, nem egy orvosi váróban” – közölte a szervezet.

A Háziorvosok Szövetsége is attól tart, hogy egyszerű betegségek miatt, melyek nem igényelnek többet egy-két nap ágynyugalomnál tömve lesznek a várók.