Katonai bunker teteje szakadt be turisták alatt Horvátországban

Hat fiatal sérült meg, amikor beszakadt alattuk egy elhagyott katonai bunker teteje a horvátországi Pulában a Punta Christo-erőd alatti területen – írja az MTI.

Amikor a tető beszakadt, a turisták mintegy kétméteres magasságból zuhantak a bunker belsejébe. A helyszínre érkező mentők a hat sérült közül négyet szállítottak kórházba. Közülük kettőt ellátás után elengedtek, két sérültet azonban további megfigyelésre bent tartottak. A rendőrség vizsgálja, mi vezetett az omláshoz.

Pula egykori katonai védelmi rendszerének térségében ma is több elhagyott bunker, lövészárok és erődítmény található. A legismertebb ezek közül a Punta Christo-erőd, amelyet a 19. századtól az első világháborúig építettek és bővítettek, és amely az Osztrák–Magyar Monarchia idején a pulai hadikikötő bejáratának védelmét szolgálta.