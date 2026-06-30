3,9 milliárd euróval segíti Európa az ukránok találékonyságát

A 90 milliárd eurós ukrán támogatási hitel keretében az Európai Bizottság 3,9 milliárd eurót folyósított Ukrajnának drónbeszerzésre – idézi a távirati iroda a brüsszeli testület keddi közleményét.

Az Európai Bizottság tájékoztatása szerint a hétfői kifizetés a drónbeszerzésre szánt, mintegy hatmilliárd eurós keret első részletét jelenti, amely – mint kiemelték – kulcsfontosságú Ukrajna katonai képességének fejlesztése szempontjából, hogy ellen tudjon állni az orosz agressziónak.

A következő kifizetések továbbra is elsősorban drónok beszerzésére vonatkoznak, miközben kiterjednek a lőszerekre, rakétákra és légvédelmi rendszerekre is, tükrözve az Európai Unió szilárd elkötelezettségét Ukrajna ellenálló képességének erősítése mellett. A drónbeszerzésre szánt támogatás kifizetései a következő napokban várhatók, Ukrajna kérelmeivel összhangban – írták.

A brüsszeli közlemény emlékeztetett rá, hogy az EU a múlt héten 3,2 milliárd eurót utalt Ukrajnának az új, makroszintű pénzügyi támogatás (MFA) keretében. A hitelkeretből mintegy 45-45 milliárd euró áll Ukrajna rendelkezésére 2026-ban és 2027-ben. A finanszírozás költségvetési támogatást foglal magában, valamint a védelmi szükségleteket fedezi.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a közösségi oldalán közzétett üzenetében úgy nyilatkozott, hogy Ukrajna találékonysága áll az orosz invázió megállítása sikerének középpontjában. A találékonyságot pedig az EU támogatni akarja, az Európai Bizottság ezért folyósította a fejlett dróntechnológiára és drónbeszerzésre szánt hitel első részletét, mely Ukrajna védelmét hivatott megerősíteni. Szavai szerint a beruházások segíteni fogják Ukrajnát a polgárainak védelmében, szuverenitásának megőrzésében és Európa biztonságának megerősítésében. Európa szilárdan kiáll Ukrajna mellett mindaddig, amíg igazságos és tartós békét nem ér el – tette hozzá bejegyzésében az EB elnöke.

Az Európai Bizottság a hitelfolyósítás indokaként hangsúlyozta: háborúban álló országként Ukrajna katonai előnye a kritikus eszközök gyors rendelkezésre állásától és szükséges mennyiségétől függ. Ezt hivatott szavatolni a 90 milliárd eurós hitel, mely

30 milliárd eurót biztosít költségvetési támogatásra

és 60 milliárd eurót védelmi támogatásra idén és jövőre.

2026-ban a 60 milliárd eurós védelmi csomagból az EU 28,3 milliárd eurót folyósít Ukrajna védelmi ipari kapacitásának támogatására. Az Ukrajnának nyújtott hitelről és kölcsönökről szóló rendelettel összhangban az Európai Bizottság ellenőrzi, hogy a pénzügyi támogatást a brüsszeli testülettel és a tagállamokkal egyeztetett beszerzésekre használják-e fel – tették hozzá. (MTI)