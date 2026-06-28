Putyin: Oroszország nehéz időket él át

Oroszország szilárdan áll a lábán és kész küzdeni az érdekeiért és a jövőjéért – jelentette ki vasárnap Vlagyimir Putyin az Egységes Oroszország kormánypárt kongresszusán.

Az MTI beszámolója szerint az orosz elnök elismerte, hogy Oroszország nehéz időket él át, ugyanakkor sokat tudott tanulni ebből, s mindez „lehetőséget nyújtott megízlelni a lényegét annak, hogy mit jelent orosz állampolgárnak lenni”. Putyin emellett hangsúlyozta azt is, hogy a Nyugat a harcmezőn akart vereséget mérni Oroszországra, de ebben kudarcot vallottak.

„Oroszország – túlzás nélkül mondhatjuk – durva, példátlan nyomásnak van kitéve a nyugati elitek részéről. Stratégiai vereséget ránk mérni, a csatatéren legyőzni minket nem tudnak. Megpróbálják felkavarni a politikai helyzetet, belső zűrzavart akarnak kelteni, de ez sem sikerül nekik” – jelentetteki Putyin, majd ezt követően arról értekezett, hogy Oroszország csakis erős, önálló állam lehet, ellenkező esetben a fennmaradása sem garantált.

Az ukrajnai háborúra kitérve azt mondta, „a kijevi rezsim a frontvonal teljes vonalán visszavonul és ezért nyíltan terrorista tevékenységhez folyamodott”.

Hogyan is lehetne másként nevezni a civil lakosok, polgári létesítmények elleni célzott támadásokat, valamint a nyílt toborzást országunk területén a társadalomból kitaszítottak körében diverzáns és terrorcselekmények elkövetésének céljából?

– elmékedett Putyin, akinek hadserege az ukrajnai háború kirobbanása óta premanensen bombázza az ukrán civil lakosságot.

A téma kapcsán Putyin megint megemlítette a Nyugatot, ami véleménye szerint nem hajlandó észre venni, hogy országát terrorista módszerekkel támadják. „Ugyanakkor éppen ellenünk vezet be újabb és újabb illegális szankciókat” – emlékeztetett, megjegyezve, hogy Oroszország határozottan szembeszáll minden olyan kísérlettel, amely akadályozni próbálja fejlődését.

Erőnk, eszközeink és politikai akaratunk bőven elegendő. Ebben senkinek sem szabad kételkednie. Igen, látjuk a problémákat. Tisztában vagyunk velük, reagálunk rájuk, és hosszú távon biztosítani fogjuk mind az ország, mind polgáraink biztonságát, valamint határaink sérthetetlenségét. Pontosan erre törekszünk

– szögezte le Putyin, akinek szavaiból korábban talán soha nem lehetett kiolvasni ennyire egyértelműen, hogy az orosz vezetés is tisztában van azzal, hogy a háború Oroszországot is felemészti.

Beszéde végén az orosz elnök még igyekezett egyértelműsíteni, hogy Oroszország egész népe támogatja a „különleges katonai művelet” résztvevőit, a kormánypárt feladata pedig szimplán az, hogy mindent megtegyen a győzelemért.