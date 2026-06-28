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Nagyvilág

Lezuhant egy ejtőernyősöket szállító repülőgép Franciaországban, tizenegyen meghaltak

Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP
admin Polák Zsóka
2026. 06. 28. 21:17
Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP
Egy ejtőernyős tréningen történt a baleset, betegápolóknak tartották a képzést.

Tizenegy ember halt meg egy repülőgépbalesetben vasárnap délelőtt a kelet-franciaországi Tomblaine településnél. Egy ejtőernyősöket szállító kisrepülőgép közvetlenül a felszállás után, a repülőtér melletti lakóövezet közelében csapódott a földbe. A hatóságok közlése szerint a tragédiának nincsenek túlélői.

Azonnal lezuhant a gép a felszállás után

A Meurthe-et-Moselle megyei prefektúra rendkívüli sajtótájékoztatóján Yves Séguy prefektus számolt be a részletekről. Elmondása szerint a német lajstromjelű, Pilatus típusú repülőgép délelőtt 11 órakor indult el a Nancy-Essey repülőtérről, ám szinte azonnal zuhanni kezdett. A gép a kifutópálya közvetlen közelében, két autóút és egy lakónegyed szomszédságában ért földet. Az AFP hírügynökség helyszíni tudósítója szerint a becsapódás ereje akkora volt, hogy a fedélzeten tartózkodók közül senki sem élhette túl a szerencsétlenséget. A földi létesítményekben vagy az arra közlekedőkben nem esett kár, így más áldozatokról nem érkezett jelentés.

Oktatók és ápolótanulók az áldozatok között

A L’Est Républicain című helyi lap információit később a prefektus is hivatalosan megerősítette, melyek szerint a repülőgép egy ejtőernyős képzés résztvevőit szállította. A pilótán és az öt tapasztalt ejtőernyős oktatón kívül öt olyan tanuló veszítette életét, akik a mindennapokban ápolóként dolgoztak, és szabadidejükben vettek részt a tréningen.

Miniszteri látogatás a helyszínen

Laurent Nunez belügyminiszter még a délután folyamán a katasztrófa helyszínére utazott, hogy személyesen tájékozódjon a mentési munkálatok állásáról, kifejezze részvétét az áldozatok hozzátartozóinak, és felügyelje a baleset körülményeit vizsgáló hatósági nyomozás megkezdését. A belügyminiszter a helyszínen elmondta, hogy az ápolótanulók közül többeknek a családtagjai is kint tartózkodtak a reptéren, így végignézték a balesetet.

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