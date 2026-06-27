Bűnösnek vallotta magát Trump nagy kritikusa

Bűnösnek vallotta magát a bíróságon minősített iratok gondatlan kezelésének bűncselekményében John Bolton, Donald Trump amerikai elnök egykori nemzetbiztonsági tanácsadója pénteken – írta az MTI.

A 77 éves diplomata vádalku keretében az ellene felhozott 18 vádpont közül egy esetében ismerte el vétkességét az első Trump-adminisztráció idején elkövetett cselekményben a Washingtonhoz közeli Greenbelt bíróságán. Nemzetvédelmi információ felhatalmazás nélküli visszatartásáért a törvény maximum 10 év börtönbüntetést ír elő, a vádalku keretében ennek maximálisan a felét szabhatja ki a bíró az október 28-ra kitűzött ítélethozatali tárgyaláson, emellett John Bolton beleegyezett 2,25 millió dollár bírság megfizetésébe.

Abbe Lowell ügyvéd a bíróság előtt adott nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy ügyfele azt tette, amit „igazi vezetők tesznek, felelősséget vállalt az általa elkövetett hibáért”. Hayden O’Byrne ügyész, az igazságügyi minisztérium nemzetbiztonsági ügyekért felelős vezetője a szövetségi főügyészség nevében úgy fogalmazott, hogy az eset üzenetként szolgál minden köztisztviselő számára, akinek gondjára a közösség minősített, nemzetvédelmi információkat bíz.

A vád szerint John Bolton nemzetbiztonsági tanácsadóként birtokába került iratok tartalmát magán e-mailben és egy üzenőalkalmazáson keresztül két családtagjával is megosztotta. A vádiratban az is olvasható volt, hogy amikor John Bolton e-mail-fiókját egy iráni illetőségű hacker feltörte, az arról tett bejelentésben nem tüntette fel, hogy a fiókon keresztül korábban minősített információt is megosztott.

John Bolton – aki 2005 és 2006 között az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete volt – 2018. áprilisától 2019. novemberéig szolgált a Donald Trump vezette Fehér Házban; távozását megelőzően véleménykülönbség alakult közte és az elnök között, viszonyuk azóta feszült, Bolton sokszor élesen bírálta Trump politikáját, még leleplező könyvet is írt róla. A diplomata otthonában és irodájában 2025 nyarán hajtott végre házkutatást a nyomozóhatóság, és számos dokumentumot foglalt le, majd a szövetségi ügyészség ősszel emelt vádat ellene.