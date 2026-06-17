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Nagyvilág

Amerikai-iráni béke: kiderült, miben állapodtak meg

Mandel NGAN / AFP
admin Vaskor Máté
2026. 06. 17. 21:31
Mandel NGAN / AFP

Amerikai tisztségviselők Washingtonban nyilvánosságra hozták szerdán az Egyesült Államok és Irán között létrejött megállapodás szövegét, amely szerint Irán megerősíti, hogy nem áll szándékában atomfegyvert létrehozni, és vállalja dúsítotturán-készletének hígítását a vele szemben érvényben levő szankciók feloldásáért cserébe.

A megállapodás rendelkezik továbbá arról, hogy az Egyesült Államok 30 napon belül feloldja Irán tengeri blokádját, Irán pedig biztosítja a szabad és 60 napig díjmentes áthaladást a kereskedelmi hajók számára a Hormuzi-szoroson keresztül.

A felek vállalják, hogy ennek a keretmegállapodásnak az aláírása után legfeljebb 60 napon belül kidolgozzák a végleges megegyezést.

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