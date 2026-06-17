Amerikai-iráni béke: kiderült, miben állapodtak meg

Amerikai tisztségviselők Washingtonban nyilvánosságra hozták szerdán az Egyesült Államok és Irán között létrejött megállapodás szövegét, amely szerint Irán megerősíti, hogy nem áll szándékában atomfegyvert létrehozni, és vállalja dúsítotturán-készletének hígítását a vele szemben érvényben levő szankciók feloldásáért cserébe.

A megállapodás rendelkezik továbbá arról, hogy az Egyesült Államok 30 napon belül feloldja Irán tengeri blokádját, Irán pedig biztosítja a szabad és 60 napig díjmentes áthaladást a kereskedelmi hajók számára a Hormuzi-szoroson keresztül.

A felek vállalják, hogy ennek a keretmegállapodásnak az aláírása után legfeljebb 60 napon belül kidolgozzák a végleges megegyezést.