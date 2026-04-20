Timothy Garton Ash: Annyira utálták Orbán Viktort, hogy ez hatalmas megkönnyebbülés mindenkinek Európában

Budapesten volt a választás estéjén, ön szerint pontosan mi történt aznap?

Egy szavazás, ami alkotmányozó többséget adott, így lehetőséget teremt a rendszerváltásra. Szerintem ez nagyon jó, mert nagyon egyértelmű eredmény. Nem úgy, mint Lengyelországban, ahol a posztpopulista átmenet nagyon zavaros, tele van akadályokkal. Nagyon ígéretes, ami Magyarországon történt. Kérdés, hogy mire lesz képes az új kormány. Nekem most úgy tűnik, hogy politikailag és alkotmányosan képesek lesznek megtenni a nagy részét annak, amire szükség van. Ennél is nagyobb kérdés, hogy mire lesznek képesek a gazdaságban.

Európai fordulat ez Magyarországon?

Igen, de ennél is fontosabb volt látni, ahogy az emberek az utcán Európáról skandáltak. Az utcán kint lévő fiataloknak ez fontos ügy volt, és nemcsak én értelmezem ezt úgy, mint egy visszatérést az európai mainstreamhez, de Európa népének nagy része is. A lelkesedés, amivel ezt a választási eredményt Európa nagy részén fogadták, ezt mutatja. Donald Tusk azt mondta, ő még Magyarnál is boldogabb.

Volt egy olyan általános gondolkodás, hogy külpolitikával nem lehet választást nyerni Magyarországon, Magyar Péter szintén nem ezzel kezdett, belpolitikáról beszélt, de a végén elkezdett egyre többet beszélni Európáról. Ennek köze lehetett ahhoz, hogy közben kiszivárogtak felvételek és leiratok arról, hogyan beszélget a magyar külügyminiszter és a miniszterelnök az oroszokkal?