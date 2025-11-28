A békeharcos Trump szárazföldi katonai akciót ígért be a venezuelai drogháborújában

Az Egyesült Államok elnöke szerint hamarosan szárazföldi katonai akciót indítnak a venezuelai kábítószer-kereskedő hálózatok ellen – írja a CNN.

Donald Trump közölte, hogy újabb lépéseket tesz a venezuelai kábítószer-kereskedő hálózatok ellen, majd azt is közölte egy katonákhoz intézett videóban, hogy a szárazföldi csapások hamarosan megkezdődnek.

Az elmúlt hetekben azon dolgoztatok, hogy visszatartsátok a venezuelai kábítószer-kereskedőket, akikből nagyon sok van. Természetesen már nem túl sokan érkeznek a tengeren

– mondta Trump azt állítva, hogy a kábítószer-kereskedők már nem akarnak a tengeren szállítani, ezért módosítani kell a csapásirányt.

Figyelmeztetjük őket: ne szállítsanak többé mérget az országunkba, mondta végül Trump.

Trump a héten a venezuelai elnököt, Nicolás Madurót és kormányzati szövetségeseit külföldi terrorista szervezet tagjainak nyilvánította. A „Cartel de los Soles” külföldi terrorista szervezetként való megjelölése feljogosítja Trumpot arra, hogy új szankciókat vezessen be Maduro vagyona és infrastruktúrája ellen. Jogi szakértők szerint azonban ez nem jogosítja fel katonai erő alkalmazására.

Az amerikai hadsereg augusztus óta több mint egy tucat hadihajót és 15 ezer katonát vezényelt a venezuelai partok közelébe a Pentagon által „Operation Southern Spear” névre keresztelt hadművelet részeként. Az amerikai hadsereg azóta több mint 80 embert ölt meg a kábítószer-kereskedelem elleni kampány részeként.