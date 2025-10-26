Nagyvilág

Sarkozy bevonulása, kirabolt Louvre és a Benjamin vihar a hét képein

Christopher Furlong / Getty Images
Szivárvány az őszi viharfelhők között Blencathra felett, 2025. október 22-én, Keswickben, Angliában.
24.hu
2025. 10. 26. 11:58
Christopher Furlong / Getty Images
Szivárvány az őszi viharfelhők között Blencathra felett, 2025. október 22-én, Keswickben, Angliában.

Sarkozy bevonulása, kirabolt Louvre és a Benjamin vihar a hét képein

24.hu
2025. 10. 26. 11:58
A 2025. október 18. és 24. közötti időszak képeiből válogattuk össze heti képgalériánkat.
12 fotó
Nagyvilág
hét képeihét képei galériaválogatás
Udvaros Dorottya Nagy Feróról: Kérjen bocsánatot és adja vissza a Kossuth-díjat!
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik