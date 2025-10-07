Két éve támadta meg a Hamász Izraelt – galéria

A Hamász fegyveresei 2023. október 7-én behatoltak Izrael területére, több mint 1200 embert meggyilkoltak, 251 embert túszként a Gázai övezetbe hurcoltak. Jelenleg 48-an vannak a terrorszervezetek fogságában, közülük 20-an lehetnek még életben. Izrael válaszul légi- és szárazföldi offenzívát indított, a háború azóta is tart. Az áldozatokról ellentmondó információk vannak, 2025. szeptember 25-én a Hamász azt állította, hogy 2023. október 7-e óta 65 400 ember halt meg a háborúban.