Elbocsátások az FBI-nál, feloszlatták a korrupciós nyomozócsoportot, mert republikánusokat figyeltek meg

2025. 10. 07. 21:47
A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) elbocsátotta több ügynökét és feloszlatta a korrupciós nyomozócsoportját, miután nyilvánosságra került egy dokumentum, amely szerint az FBI részt vett republikánus szenátorok megfigyelésében.

Az intézkedéseket Kash Patel az FBI igazgatója jelentette be, és közölte, hogy eltávolítják a szolgálatból azokat, akik „a rendvédelmet politikai célok szolgálatába állították”.

Elbocsátottunk alkalmazottakat és megszüntettük a politikai célra használt CR-15 egységet, valamint vizsgálatot kezdeményeztünk, további elszámoltatási intézkedésekkel kilátásban

– közölte Patel.

A szövetségi hatóságtól származó, hétfőn nyilvánosságra került dokumentum szerint a 2021. január 6-i zavargások körülményeinek és Donald Trump érintettségének vizsgálata során Jack Smith a Biden-adminisztráció által kinevezett különleges ügyész 6 republikánus szenátor magánbeszélgetéseinek és telefonhívásainak nyomon követését kezdeményezte, amelyet az információk szerint az FBI-hez tartozó CR-15 nyomozócsoport végzett. (MTI)

