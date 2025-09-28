Nagyvilág
Arany-Dembélé, napelemtenger és kosviadal a hét képein
FRANCK FIFE / AFP
A Paris Saint-Germain francia csatára, Ousmane Dembele vehette át 2025-ben a Ballon d'Or díjat a párizsi Aranylabda-gálán 2025. szeptember 22-én.
FRANCK FIFE / AFP
A 2025. szeptember 19. és 26. közötti időszak képeiből válogattuk össze heti képgalériánkat.
