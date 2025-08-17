Nagyvilág
Megégett ló, szuperhold és kamucsúcs a hét képein
Sean Gallup / Getty Images
Elnököknek öltözött aktivisták készülnek széttépni Ukrajna térképét egy tüntetésen a berlini Brandenburgi kapu előtt 2025. augusztus 14-én.
A 2025. augusztus 8. és 15. közötti időszak képeiből válogattuk össze a heti képgalériánkat.
