Videón, ahogy egymásnak ütközik két kínai hadihajó egy harmadik, Fülöp-szigeteki hajó üldözése közben

admin Dienes Gábriel
2025. 08. 11. 15:33

Egy kínai hadihajó nekicsapódott a saját parti őrségük egyik hajójának, miközben utóbbi egy Fülöp-szigeteki hajót üldözött a Dél-Kínai-tengeren.

A Fülöp-szigeteki parti őrség szerint segítséget nyújtottak a vitatott Scarborough-zátonyon halászó halászoknak, amikor a kínai parti őrség „kockázatos manővert hajtott végre”, amely „jelentős károkat” okozott a kínai hadihajó előfedélzetén.

A kínai hatóságok azt megerősítették, hogy összetűzésre került sor, azzal vádolták a Fülöp-szigeteket, hogy „erőszakkal behatoltak” a kínai vizekre. Az ütközésről azonban nem tettek említést, írja a BBC.

A Dél-kínai-tenger Kína, a Fülöp-szigetek és több más ország között területi vita tárgya. A feszültség Peking és Manila között az elmúlt években fokozódott, mindkét fél provokációval és tengeri összetűzések szításával vádolja a másikat.

A Scarborough-zátony egy háromszög alakú zátony- és sziklasor, Kína 2012-ben önkényesen kikiáltotta sajátjának. A terület azóta gyakran konfliktusok gyújtópontja a két ország között.

