Tóba hajtott egy busz Norvégiában, legalább hárman meghaltak

Legalább három halottja és négy súlyos sérültje van annak a buszbalesetnek, amely Norvégia észanyugati partjainál, az Åsvatnet tónál történt – írja a BBC.

Az információk alapján helyi idő szerint 13 óra 30-kor az 58 főt szállító busz letért az útról, átszakította a korlátot, és a tóba hajtott. Egyelőre hivatalos információt nem adtak ki arról, mi vezethetett pontosan a balesethez, de a helyi beszámolók alapján a zord időjárási körülmények is közrejátszhattak a tragédiában, a térségben ugyanis hóviharok nehezítik a közlekedést. A mentőakció jelenleg is zajlik, a jármű egy része egyelőre a víz alatt van. A Sun információi szerint mentőhelikopterekkel végzik a mentést, a helyi Vöröskereszt önkéntesei is részt vesznek a mentőakcióban. A busz utasait az egyik közeli iskolába evakuálják.