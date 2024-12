Donald Trump: Megpróbáljuk megállítani azt a szörnyű, szörnyű háborút

Donald Trump hétfőn a Florida állambeli mar-a-lagoi birtokán megtartotta első sajtótájékoztatóját azóta, hogy november elején kiderült, januártól ő lesz az Egyesült Államok következő elnöke.

A CNN közvetítése szerint Trump arra is kitért, hogy több mint 100 különböző ország vezetőjével beszélt, mióta megnyerte a választást.

A világ vezetői hívnak engem, és néhányan, nagyon szeretnének találkozni. Úgy értem, szó szerint hívogatnak. És néhányukkal találkozni fogok, azt hiszem, udvariatlanság lenne nem találkozni, nehéz azt mondani, hogy »nem találkozom veled«

– fogalmazott.

A portál korábban beszámolt arról, hogy Trump személyesen is meghívott néhány vezetőt a beiktatására, köztük Hszi Csin-ping kínai elnököt is, akinek országával szemben kíméletlen vámháborút lengetett be előzetesen.

Hozzátette, hogy beszélt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is, mikor Franciaországban volt a Notre-Dame ünnepélyes újranyitásán.

A megválasztott elnök hétfőn az orosz-ukrán háborút az elveszett emberéletek miatt marasztalta el, azt állítva, hogy a halálos áldozatok száma valószínűleg „mindkét oldalon” sokkal magasabb, mint amennyiről beszámoltak.

„Megpróbáljuk leállítani a háborút, azt a szörnyű, szörnyű háborút, amely Ukrajnában, Oroszországban, Ukrajnában folyik” – mondta Trump hétfőn, hozzátéve, hogy „előrelépünk egy kicsit, ez egy kemény, csúnya, csúnya dolog”.

Trump ezután részletesen el kezdte leírni, hogy Ukrajna területén a sík vidékek nagy aránya hogyan járul hozzá a harctéri áldozatok magas számához.

„Olyan mértékben ölik meg az embereket, amilyet még soha senki nem látott. Nagyon sík terepek, és az egyetlen dolog, ami megállítja a golyót, az egy test, egy emberi test” – mondta.

Ami ott történik, az sokkal rosszabb, mint amiről az emberek beszámolnak, mindkét oldalról, ezért mindent megteszünk, és eddig is mindent megtettünk, és meglátjuk, mi lesz

– tette hozzá.

Trump nemrég adta az első nagyinterjúját is a választás óta, amiben arról is beszélt, hogy hivatalba lépése után Ukrajna valószínűleg kevesebb támogatást fog kapni Amerikától, mint amennyit eddig.