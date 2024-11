Volodomir Zelenszkij ukrán elnök beszámolója szerint az orosz csapatok az éjszaka folyamán kazettás bombákkal mértek széleskörű csapást az ukrán energetikai infrastruktúrára, aminek következtében egymillió ember maradt ára nélkül az országban. A támadások közepette Ukrajna több atomerőművi blokkot is lekapcsolt a hálózatról a biztonság kedvéért.

A Guardian tolmácsolása szerint Zelenszkij azt mondta, mintegy 100 drónt és 90 rakétát vetettek be a támadás során az oroszok. Az ukrán elnök aljas taktikai húzásnak nevezte a bombázást, ami még inkább elmélyíti a konfliktust. A lap megjegyzi, hogy ukrán beszámolók szerint az energetikai mellett a polgári infrastruktúrát is kazettás bombákkal támadta az ellenség, de kimondottan civil célpontokról nem számoltak be.

A támadás után Zelenszkij ismét a nyugati szövetségesei felé fordult, és hangsúlyozta, hogy javítani kell Ukrajna légvédelmét. „Minden ilyen támadás azt bizonyítja, hogy Ukrajnának van most szüksége légvédelmi rendszerekre, ahol életeket menthetnek. Nem raktárbázisokon (van ezekre szükség – a szerk.). Ez különösen fontos télen, amikor meg kell védenünk infrastruktúránkat a célzott orosz támadásoktól. Folyamatosan dolgozunk a partnereinkkel, hogy több védelmi erővel rendelkezzünk. Most van a legnagyobb szükségünk arra, hogy a megállapodások és a szállítások időben megtörténjenek” – sürgetett Zelenszkij.