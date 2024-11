Kétmilliárd forintnyi óvadékot szabtak ki egy szexuális bűncselekményekkel vádolt katolikus papra Texasban

Életfogytiglani börtönbüntetést kaphat az Egyesült Államokban egy nigériai származású katolikus pap, aki egyházi működése alatt több nő ellen követhetett el szexuális bűncselekményeket.

A Guardian tudósítása szerint Anthony Odiong papi pályafutása a 1990-es években kezdődött, majd hosszú időszakokat töltött Texas fővárosában, Austinban, valamint a szomszédos Louisianában, New Orleansban.

A lap szerint az 55 éves férfi ellen összesen öt szexuális bűncselekmény ügyében emeltek vádat. Az egyik sértettről a hatásági vizsgálatok kiderítették, hogy az egyházi szerepével visszaélő férfi teherbe is ejtette. A DNS vizsgálat 99,99 százalékos biztonsággal kimutatta, hogy erőszak után megszültetett gyermek a paptól származik. A rendőrség feltételezi, hogy a Odiongnak egy másik gyermeke is van, ám ő Nigériában él.

A texasi bíróság a napokban tartott tárgyaláson 5.5 millió dolláros, azaz több mint 2 milliárd forintos óvadékot szabott ki a férfira, mert a rendőrség szerint amennyiben szabad lábra helyeznék, Nigériába menekülne.

A lap idézi Bradley DeLange rendőrnyomozó tárgyaláson elhangzott állításit is, amelyek szerint Odiong luxusházat épített magának szülőhazájában, és jelentős pénztartalékokkal is rendelkezik. A pénz forrását állítólag olyan gyülekezetek jelentik, amelyek még mindig hisznek az ártatlanságában, és hajlandóak segítséget nyújtani a törvény elől való esetleges menekülésében. A nyomozó közölte, hogy a pap feltűnő gazdasága miatt pénzügyi bűncselekmények nyomait is vizsgálják egy külön eljárásba.

A pap a tárgyaláson bilincsben és fekete-szürke börtönruhában vett részt. Az amerikai útlevéllel rendelkező Odiong ártatlannak vallotta magát az ellene felhozott vádakban.

A nyomozás során fény derül arra is, hogy az egyházban már 2019 óta tudtak az ellene felhozott panaszokról. Austinban gyorsan el is tiltották a szolgálattól, ám az ügyet megpróbálták titokban tartani. New Orleansban még tavaly novemberben is kiálltak Odiong mellett, de hamarosan fordulat állt be az ügyben, és „több nővel szemben elkövetett helytelen magatartás miatt” eltávolították pozíciójából.