Egy okostelefon tökéletes karácsonyi ajándék: a HONOR-nál pedig egész novemberben Black Friday van

Kedvezményesen kapható a HONOR 200 sorozat, amelynek tagjai a portréfotózási készségeik miatt kiváló készülékek. A karácsonyfa feldíszítése, az ünnepi ebéd és vacsora, vagy az ajándékbontás mind jó alkalom a jobbnál jobb fényképek készítésére. A széria fejlett hardverrel és aprólékosan kidolgozott, AI-alapú szoftverrel rendelkezik, amely a környezeti fények nüanszait is felismeri és értelmezi. Így bárki is kapja ezt a telefont ajándékba, profi képeket készíthet komolyabb szaktudás nélkül. A HONOR 200 Pro jelenleg azért is tökéletes ajándék, mert például a Telekomnál egy ingyenes HONOR 200 Lite is jár mellé december végéig, míg a HONOR 200-hoz egy HONOR Pad X8a. A Yettelnél november 14-éig HONOR Watch 4 okosóra jár minden HONOR 200 Pro-hoz.

A kiváló HONOR Magic 6 szériából a HONOR Magic6 Lite és a csúcskategóriás HONOR Magic6 Pro a fényképezés, a kijelző, a teljesítmény és az AI vezérelt felhasználói élmény terén nyújtanak számos innovációt. A Lite változat stabil és megbízható lehetőséget kínál minden felhasználási típushoz, míg a Pro Android-alapú Magic OS operációs rendszerének legújabb változata egy platformszintű AI-t nyújt. Utóbbi szándékalapú felhasználói kezelőfelületet biztosít: ez azt jelenti, hogy a telefon használat közben megismer minket, és fokozatosan egyre pontosabb, hozzánk igazodó ajánlásokat tesz. Az AI támogatás kiterjed a kiváló kamerarendszerre is, ami jelentősen támogatja a fotózást. Ideális ajándék azoknak, akik egy megbízható, gyors, és tartós telefont szeretnének. A HONOR Magic6 Lite-tal és a HONOR Magic6 Pro-val egyszerűen nem lehet mellényúlni, ráadásul gyönyörűen is néznek ki. A Telekomnál ráadásul – szintén december végéig – a HONOR Magic6 Lite-hoz ajándék HONOR Band 9 okoskarkötő jár.

Jelentős árkedvezménnyel szerezhető be az innováció szerelmesei számára a hajlítható HONOR Magic V2 okostelefon. A top ajándéknak számító készülék rendkívül strapabíró és akkumulátora is sokáig bírja, hajlítható jellegét kihasználva támogatja a Parallel Space funkciót. Utóbbival a munkahelyi és magánéleti adatok biztonságosan izolálva, külön tárolhatók, emellett pedig egymástól függetlenül, párhuzamosan lehet appokat futtatni rajta – mintha két telefont kezelnénk egyszerre. Ez ideális azoknak, akik munkahelyi és saját ügyeiket egyetlen készüléken intéznék.

A csúcskategóriás eszközök mellett a HONOR 90 Lite 5G, a HONOR kiváló minőségű, megfizethető árú telefonja is akciósan érhető el. Remek első telefon lehet ez a fiatalok számára, vagy stabil, megbízható társ a nagyszülőknek, akik nem a teljesítményért vagy a modern funkciókért szeretnék használni telefonjukat.

Az okostelefonok mellett jó ajándék lehet egy HONOR PAD tablet, vagy akár a HONOR BAND okosórák egy-egy darabja is, attól függően, hogy sportoláshoz, vagy egészségi állapotunk folyamatos figyelemmel kíséréséért használjuk.

A választék óriási, a választás így nem könnyű, de egy biztos: a HONOR idén időben gondoskodik arról, hogy a termékei széles skálájában mindenki megtalálja a legkedvezőbb készülékeket saját magának, vagy szeretteinek.