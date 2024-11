Ez volt a legvéresebb nap az oroszok számára Ukrajnában

Soha nem látott napi veszteségszámot közölt az ukrán vezérkar: számításaik szerint 1770 orosz katona esett el az ukrán frontokon vasárnap folyamán. Az ukránok minden nap közzéteszik az előző napi orosz veszteségek listáját, de ilyen magas számot még nem publikáltak.

Ezzel az oroszok már 710 ezer katonát vesztettek 2022 februárja, vagyis a teljeskörű invázió megindulása óta.

Russia just had it’s worst day of troop losses of the entire war. pic.twitter.com/vUVVtEpbpv

— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) November 11, 2024