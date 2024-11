Nem biztos, hogy baj, ami a héten a világban történt

Ami egyáltalán nem baj: szétesett a német jelzőlámpa-koalíció. (Van ez a német politológiai agymenés, hogy a pártok színei alapján minden koalícióra aggatnak egy szellemes képet, amikor a kereszténydemokrata CDU/CSU is benne van a zöldek meg a liberálisok mellett, az például Jamaika szokott lenni. Ebből is látszik, hogy a német politológiát a német humorhoz hasonlóan a lefegyverző képzeletgazdagság határozza meg.)

Szóval nem bírja tovább a három párt, amelyek egy része fontos dolgokról gondol gyökeresen mást, más részéről pedig lehetetlen meghatározni, hogy mit gondol, közben a Volkswagen gyárakat zár be otthon, és jön fel az egyaránt oroszbarát szélsőjobb és szélsőbal. Ironikus, hogy a liberális pénzügyminiszter menesztése, ami a koalíció széteséséhez vezetett, a szocdem Martin Scholz első karakán kormányfői lépése, és könnyen lehet az utolsó is.

Ami szintén egyáltalán nem biztos, hogy baj: ahhoz képest, hogy hónapok óta mindenki egy országos pénzfeldobást mért az USA-ban, a vártnál nagyobb arányban törölték arcon az amerikai választók a Demokrata Pártot. Kérdés, milyen tanulságot vonnak le ebből: legközelebbre keresnek egy jelöltet, aki Kamala Harrisnél is jobban ráfekszik az identitáspolitikára, mert ha hunyorogva nézzük, most is majdnem bejött, vagy kicsit átgondolják, nem lenne-e nagyobb szüksége az országuknak

egy épelméjű és vitaképes centrista tömegpártra,

ami választásokat is tud nyerni, nem csak buborékokat? A témáról Papp Atilla ír bővebben.

Amit Donald Trump terveiről tudunk, az távol van a megnyugtatótól, például klímaügyben, amire nehéz azt mondani, hogy az ő döntésük meg az ő országuk, mert hát a mi Földünk. De hogy Ukrajnában és a Közel-Keleten milyen impulzushúzásokkal és játszmákkal készül, az csak ezután derül ki, és ahogy ezek a sztorik eddig álltak, tényleg nem biztos, hogy baj, ha valaki újrakeveri a lapokat. Közben ugyan a magyar kormány odáig van attól, mekkorát pókereztek az elmúlt fél évben, de azt is meg fogjuk látni, eleget telefonált-e Orbán Viktor és Trump a spájzban ahhoz, hogy tovább lehessen középen lebegni az USA és Kína között, jól láthatóan Kína felé dőlve. Tipp: nem.

