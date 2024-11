Rizs, rakétaprogram, dollár: Itt van, mit kapnak cserébe Oroszországtól az észak-koreaiak a katonáiért

Nyilvánosságra hozta a dél-koreai hírszerzés, hogy milyen megállapodást kötött Oroszország Észak-Koreával az észak-koreai katonai segítségnyújtással kapcsolatosan.

Eszerint minden Ukrajnába küldött észak-koreai katona után kétezer dollárt fizetnek az oroszok az észak-koreai rezsimnek. Észak-Korea ezentúl hozzáférést kap az orosz rakéta- és űrtechnológiájához, hogy tovább fejleszthesse a saját rakétaprogramját.

A megállapodásban azt is lefektették, hogy ha bármilyen fegyveres konfliktus törne ki a Koreai-félszigeten, az orosz csapatok a kommunista rezsim segítségére sietnek.

Az oroszoknak, mindezek mellett, évente 700 ezer tonna rizst is szállítaniuk kell Észak-Koreába, ami az ottani élelmiszerhiányra utalhat.

The details of Russia’s agreement with North Korea regarding joining Russia’s invasion have been made public by South Korean intelligence.

Russia is reported to pay the North Korean regime approximately $2,000 per month for each soldier it deploys to support Russian forces in… pic.twitter.com/x4U8dPqtrr

— SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) November 4, 2024