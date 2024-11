Kiengedték a börtönből a floridai gyilkos bohócot

Tizennyolc hónappal a beismerő vallomása után szabadon engedték Floridában a 61 éves Sheila Keen-Warrent, akit azzal vádoltak, hogy 1990-ben megölte a későbbi férje feleségét – írja a CNN.

Keen-Warren, akit 2017-ben tartóztattak le, mindvégig tagadta a bűnösségét, másfél évvel ezelőtt, egy vádalku keretében mégis beismerő vallomást tett.

Ügyvédje szerint azért, mert ha továbbra is ártatlannak vallotta volna magát és bíróságon ítélik el, akár életfogytig tartó büntetést is kaphatott volna, a vádalku értelmében azonban 12 évet kapott, amiből ötöt már letöltött előzetesben.

Mivel az 1990-es floridai törvények nagy kedvezményeket biztosítottak a jó magaviseletű elítélteknek, Keen-Warren biztos lehetett benne, hogy ha belemegy az alkuba és beismeri a gyilkosságot, két éven belül szabadul. A nő, akit végül 7 év letöltése után engedtek ki, azt mondja, a beismerése ellenére is ártatlan.

Az áldozat, Marlene Warren fia a gyilkosság estéjére visszaemlékzve azt mondja, néhány barátja volt náluk, amikor váratlanul csengettek. Az anyja nyitott ajtót, a küszöbön egy bohócnak öltözött ember állt, aki egy csokor lufit nyitott át a nőnek. Amikor Marlene azt mondta: „milyen kedves”, a bohóc pisztolyt rántott és közvetlen közelről arcon lőtte a nőt, majd elmenekült a helyszínről.

A Palm Beach megyei sheriff hivatala szerint Sheila Keen neve az első perctől kezdve a gyanúsítottak listáján volt, a nőt azonban csak 27 évvel a gyilkosság után tartóztatták le, miután egy DNS-bizonyítékkal sikerült a nőt a gyilkos által menekülésre használt járműhöz kötni. A nő ügyvédje szerint azonban ez a bizonyíték gyenge lábakon áll.

A gyilkosság idején Sheila Keen az áldozat férjének alkalmazottja volt, Michael Warren használtautó-kereskedésében. Néhány tanú szerint a főnök és a beosztottja 1990-ben szeretők voltak, ám ezt mindketten tagadták. A páros 2002-ben házasodott össze, majd Virginiába költöztek, ahol egy éttermet üzemeltetnek.

A nyomozók szerint egy jelmezbolt dolgozói azt mondták, Sheila Keen néhány nappal a gyilkosság előtt bohócruhát vett náluk, egy Warrenék házához közeli üzlet alkalmazottai szerint pedig egy Keenre hasonlító nő lufikat vett náluk, közvetlenül a gyilkosság előtt. A bűntett helyszínén talált lufik közül egyet kizárólag abban az üzletben lehetett kapni.

Az áldozat rokonai 2000-ben azt nyilatkozták, hogy a 40 éves korában megölt Marlene gyanította, hogy a férje megcsalja, ezért el akarta hagyni a férfit. A használtautó-kereskedés és más vagyontárgyak az ő nevén voltak, ezért félt. A nő állítólag egyszer azt mondta az anyjának: „ha bármi történne velem, Mike tette.”

Az autóban, amivel a nyomozók szerint a gyilkos bohóc menekült egy hajszálat találtak. Sheila Keen-Warren ügyvédje szerint azonban a DNS-vizsgálat nem igazolta százszázalékos biztonsággal, hogy a hajszál a védencéé, de még ha úgy is lenne, az a hajszál már azelőtt a kocsiba kerülhetett, hogy bejelentették az ellopását. Ráadásul, több tanú, közöttük az áldozat fia is azt mondta, hogy a gyilkos nem is azzal az autóval menekült.

Michel Warrent 1994-ben letartóztatták és lopásért, zsarolásért, illetve kilométerszámlálók manipulálásáért elítélték. Majdnem négy évet ült, ami az akkori ügyvédjei szerint kirívóan soknak számított. A férfit állítólag azért tartották sokáig rácsok mögött, mert a hatóságok gyanították, hogy köze lehet a felesége halálához.