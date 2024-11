Egy járókelő által rögzített videón látható, ahogy szinte pillanatok alatt sárfolyam árasztja el a spanyolországi Valenciában található Pairota utcáit – szúrta ki a HVG.

A jelentések szerint a felvételen látható városban eddig 60-nál is több halálos áldozatot követelt az elmúlt nagyjából ötven év legsúlyosabb spanyol árvize.

Pedro Sanchez spanyol miniszterelnök nyilatkozata szerint az áradásoknak már 211 halálos áldozata van, illetve továbbra is rengeteg az eltűnt személy. A spanyol kormány újabb 10 ezer katonát küldenek az árvíz sújtotta Valencia térségébe, és a miniszterelnök közlése szerint a segélycsapatok már 4800 embert mentettek ki, illetve több mint 30 ezer emberen segítettek, ugyanakkor elismerte, hogy mindez még nem elégséges.

A spanyol meteorológiai szolgálat (AEMET) október 29-én reggel adott ki vörös riasztást Valencia régiójára, és bár a helyzet egyre rosszabb lett a nap folyamán, csak kora este rendelték el a mentőcsapatok koordinálásáért is felelős veszélyhelyzeti testület összehívását. Már este 8 óra is elmúlt, amikor üzeneteket küldtek a valenciai lakosoknak, hogy ne hagyják el az otthonaikat – de sokaknak ekkor már túl késő volt. Rengetegen még vagy már úton voltak, és fogságába ejtette őket az elképesztő mennyiségű lehullott csapadék. Problémát jelenthetett az is, hogy az emberek jelentős része nem volt tisztában vele, mi a teendő egy áradáskor.