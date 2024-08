Zelenszkij: Az ukrán csapatok elfoglaltak egy orosz kisvárost

Az oroszországi Kurszk régióba behatoló ukrán csapatok átvették az irányítást Szudzsa települése fölött – közölte csütörtökön az ukrán elnök.

Volodimir Zelenszkij azt mondta, hogy Olekszandr Szirszkij ukrán vezérkari főnök jelentése szerint a kisvárosban létrehoznak egy katonai parancsnokságot is. A településen található egy gázmérőállomás is, amelyen keresztül halad az orosz földgáz Ukrajna felé.

Az ukrán elnök megjegyezte, hogy Szudzsával együtt, ahol a háború előtt mintegy ötezren laktak, eddig több mint 80 orosz település felett vették át az irányítást az ukrán csapatok Kurszkban.

Today at the Staff meeting, I received a report from Commander-in-Chief Syrskyi. Our key defense directions at the frontline: Toretsk, Pokrovsk, and others. These areas are currently facing the most intense Russian assaults and are receiving our utmost defensive attention.… pic.twitter.com/uL3Oe4wL0n