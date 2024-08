Terrortámadás egy szomáliai strandon, több tucat halott

Legkevesebb 32 ember meghalt és 63 megsérült a szomáliai főváros, Mogadishu népszerű strandján és egy ottani szálloda ellen elkövetett terrortámadásban – közölte Abdifatah Aden rendőrségi szóvivő szombati sajtótájékoztatóján az MTI írása szerint. Egy öngyilkos merénylő péntek este felrobbantotta magát a szálloda bejáratánál, négy társa pedig lövöldözni kezdett a tengerparton tartózkodókra és megpróbálta megrohamozni a szállodát. A támadók és a rendőrök között tűzpárbaj alakult ki, amely szombat kora reggelig tartott. A négy lövöldöző közül három meghalt, az egyiket a szóvivő szerint élve fogták el.

A Lido Beach a mogadishui lakosok kedvenc hétvégi pihenőhelye.

A lövöldözés miatt pánik tört ki a Lido Beach Hotelben és a strandról is pánikszerűen menekültek az emberek a közösségi médiában terjedő képek szerint. A tűzpárbaj alatt a mentőcsapatok nem tudtak eljutni a sérültekhez, az áldozatok száma valószínűleg még növekedhet. A kórházak véradásra szólítottak fel a sok sérült ellátásához.

#BREAKING : 18 people killed after Al-Shabab suicide bomber targets hotel at Lido Beach in Mogadishu, Somalia. Catastrophic scenes visible on the beach. Casualties likely to increase. #Mogadishu #somalian #BeachViewHotel #Explosion #BreakingNews pic.twitter.com/RV6aAyTOzf

— Breaking News (@Breakingi_News) August 3, 2024