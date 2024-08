Kiszabadult orosz politikai fogoly: inkább maradtam volna börtönben, mint kerülök száműzetésbe

Közös sajtótájékoztatót tartottak Bonnban hárman a csütörtökön szabadon engedett orosz politikai foglyok közül, amelyről a The New York Times számolt be. Ilja Jasin ellenzéki politikus, aktivista itt aztmondta: úgy nem akart szabadságot, hogy az hazája elhagyásával kell, hogy járjon. Jasin írásos állásfoglalásban is jelezte, hogy nem járul hozzá, hogy külföldre száműzzék egy olyan fogolycsere részeként, mint aminek részese lett. Ő azért ült, mert nyilvánosan elítélte a bucsai vérengzést: nyolc és fél évre ítélték rémhírterjesztésért.

Most a hatóságok tudatták vele, ha megpróbálkozna a hazatéréssel, Alekszej Navalnij sorsára számíthat – az ellenzéki vezető februárban halt meg egy sarkköri börtönben nyugaton koholtnak, de legalábbis eltúlzottnak gondolt vádak alapján. Azt is közölték vele, ha megszegi a játékszabályokat és visszatér, más politikai elítéltek egyhamar nem számíthatnak majd szabadulásra. Jasin szerint nála sokkal rosszabb egészségi állapotú foglyok is bőséggel akadtak volna, és nekik kellett volna a csereegyezségbe kerülniük. Azt mondta, az emigráns lét elfogadása mellett az is elviselhetetlen tudat, hogy egy gyilkosért cserébe engedték szabadon. (Az eddig Németországban raboskodó Vadim Kraszikovról a fogolycsere után ismerte el Moszkva, hogy szolgálatuk, az FSZB ügynöke. Egy csecsen ellenzéki vezető 2019-es meggyilkolásáért ítélték fogságra Berlinben.)

Jasin két társa, Vlagyimir Kara-Murza és Andrej Pivovarov is hálájukat fejezték ki a nyugatnak a szabadságukért, de ők is aláhúzták, hogy egyikük sem kért szabadságot vagy kegyelmet a szerintük illegitim orosz vezetéstől, és akaratuk ellenére távolították el őket a hazájukból.