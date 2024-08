Menczer: Orbán Viktor megint 4-5 lépéssel előbb jár

A háborúpártiak óriási támadást indítottak Orbán Viktor miniszterelnök ellen a békemisszió miatt – mondta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook-oldalára pénteken feltöltött videóban.

– mondta Menczer.

Szerinte a kritikusok például azt mondták: Orbán Viktor visszaél azzal, hogy az unió soros elnöki posztját Magyarország tölti be, kihasználja azt. Úgy tesznek mintha Orbán Viktor egy rossz célért küzdene, pedig a békéért küzd – emelte ki.

A béke mióta rossz? Én nem tudtam, hogy a béke rossz. Én úgy tudtam, hogy a béke jó. Most ehhez képest minden lehetséges módon támadják Orbán Viktort, aki a békéért küzd. Azonban, mint általában Orbán Viktor most is legalább 4-5 lépéssel derék európai politikustársai előtt jár