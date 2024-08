Állva ünnepelték a Wall Street Journal szerkesztőségében az újságírójuk kiszabadulását

Állva ünnepelték a WSJ szerkesztőségében, amikor kiderült, hogy a lap újságírója, Evan Gershkovich kiszabadult Oroszországból.

The WSJ newsroom after Emma Tucker announced Evan Gershkovich had been released pic.twitter.com/yoEQRNWIr6

Gershkovich és társai már egy repülőn vannak az Egyesült Államok felé.

After enduring unimaginable suffering and uncertainty, the Americans detained in Russia are safe, free, and have begun their journeys back into the arms of their families. pic.twitter.com/1rYNBTt9tJ

— President Biden (@POTUS) August 1, 2024