Trump elhagyhatta a kórházat, és máris a jövő heti jelölőgyűlésre készül

Az MTI információi szerint szombaton késő este elhagyhatta a kórházat Donald Trump, az X-en fellelhető felvételek szerint az újrázni készülő korábbi amerikai elnök gépe New Jersey-ben landolt, alig hat órával a merényletkísérlet után. A felvételek tanúsága szerint Trump jól van, a saját lábán sétált le a gépről.

Strong and resilient. He will never stop fighting for America. pic.twitter.com/B9yR3SLQJV

