Az orosz állami hírügynökség, a TASZSZ számolt be róla csütörtökön, hogy az amerikai konzervatív média nagyágyúja, Tucker Carlson (aki az év elején Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is beszélgetett) interjút készít Ukrajna elnökével, Volodomir Zelenszkijjel. A beszélgetés dátumáról nem közöltek pontos információkat, mindössze annyit, hogy a beszélgetéssel Carlson célja az, hogy az amerikai polgárok képet kapjanak annak a konfliktusnak a mindennapjairól, ami az Egyesült Államok életére is nagy befolyással van.

Néhány órával később, a Kyiv Independenten megjelentek szerint az ukrán elnöki hivatal határozottan cáfolta, hogy az ukrán elnök interjút adna a „szélsőjobboldali politikai kommentátornak”.