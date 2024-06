„Reméltem, hogy meghalok, mielőtt az izraeli katonák megérkeznek” – interjút adott a palesztin férfi, akit a motorháztetőre szíjjaztak az izraeli katonák

Az al-Dzsazíra megszólaltatta azt a sérült palesztin férfit, akit az izraeli katonák egy rajtaütés után egy katonai dzsip motorháztetőjére szíjaztak. Az incidensről készült felvételen látni, ahogy két mentőautó elhalad az izraeli katonai jármű és az arra kötözött férfi mellett, de nem állnak meg. A razzia a ciszjordániai Dzsenínben történt.

Israeli soldiers strapped an injured Palestinian man to the bonnet of a military jeep after an arrest raid in the occupied West Bank.

