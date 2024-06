Hatalmas káosz alakult ki a manchesteri reptéren

Egy óriási áramkimaradás miatt káosz alakult ki a manchesteri repülőtéren – adta hírül a skynews.com.

A repülőtérről induló összes járatot érinti a vis maior helyzet: számos járatot töröltek, a többi esetében pedig hatalmas késésekkel kell számolniuk az utasoknak.

A portál információi szerint az 1-es és a 2-es terminálról utazó utasoknak is azt tanácsolják, hogy további értesítésig ne menjenek ki a repülőtérre, és vegyék fel a kapcsolatot légitársaságukkal a friss információkért.

Power cut at Manchester Airport T2 & T3 landed at all been brought to T1 baggage thrown on any carousel no communication at all prams just left on the floor without being told @TUIUK reps didn’t have a clue what was happening. Good Luck everyone! pic.twitter.com/jgCFVJc796

— Katie Phillips (@katie_seaman) June 23, 2024