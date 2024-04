Bandatagból NFL-sztár, színész, gyilkos, majd betörő – portré O. J. Simpsonról

Orenthal James Simpson 1947. július 9-én született San Franciscóban. Apja Jimmy Lee egy bankban dolgozott, de rendszeresen lépett fel drag queenként, élete kései szakaszában coming outolt melegként, majd 1986-ban AIDS-ben halt meg. Simpson anyja, Eunice kórházi adminisztrátor volt, aki 1952-től, válása után egyedül nevelte O.J.-t és lánytestvérét, Shirleyt. Jimmy Lee-nek és Eunice-nak volt még egy lánya is, de ő gyerekkorában meghalt.

Simpson tinédzserkorában tagja lett egy utcai bandának, emiatt egy rövid időre javítóintézetbe is került. Jövendőbeli felesége, Marguerite L. Whitley szerint Simpson akkoriban

egy igazán szörnyű ember volt

és csak a harmadik letartóztatása után döntött úgy, hogy a bűnözés helyett jó útra tér. A középiskolában tagja volt az amerikai focicsapatnak, és ugyan jól játszott, a közepes iskolai jegyei miatt nem sikerült bekerülnie egy nagy egyetemre, így a City College of San Franciscón (CCSF) folytatta tanulmányait. Simpson 19 évesen vette el Marguerite-et, és három gyerekük született, azonban a legfiatalabb, Aaren (1979), két évesen medencébe fulladt.

Egy legendás futás és az NFL-sztárság

Simpson egészen kivételes futójátékos volt, amit már a főiskolás évei során is bizonyított. A CCSF-et 1967-ben hagyta maga mögött, majd a University of Southern California-hoz (USC) igazolt, és egy UCLA (University of California) elleni meccsen olyat tett, amit a mai napig az egyetemi bajnokság egyik legemlékezetesebb pillanataként emlegetnek: az ellenfél gólterületétől 64 yardra kapta meg a labdát, nagy vágtába kezdett, bemutatott több testcselt is, miközben sorra dőltek körülötte a védők, majd touchdownnal zárta le a támadást.

Az atlétapályán is figyelemfelkeltő eredményeket elérő running back a USC-nél töltött mindkét szezonjában első helyen végzett a futott yardok tekintetnében, 1968-ban pedig megkapta a Heisman-trófeát, ami a legjobb egyetemi játékosnak jár. Leginkább az jelzi, micsoda teljesítményt nyújtott, hogy az 1969-es drafton a legelőkelőbb helyen választotta ki a játékjogát a Buffalo Bills.

Az NFL-karrierje elég nyögvenyelősen indult, az első három idénye alapján úgy tűnt, jó nagy bukta volt őt az első helyen drafoltni. 1972-ben aztán kinevezték Lou Sabant főedzőnek, O.J. Simpson karrierje pedig új lendületet kapott: egy évvel később elsőként érte el a 2000 futott yardot egy szezonon belül (14 mérkőzés elég volt neki ehhez, ami máig rekord), ez a szám pedig azóta is egy fontos mérföldkő a ligában, még mindig nagy bravúrnak számít a teljesítése.

Volt egy ötéves időszak Simpson pályafutásában, amikor kiemelkedően jól teljesített, 1973-ban megválasztották a liga legértékesebb játékosának (MVP), sorozatban ötször választották be az év legjobb csapatába, és volt egy 2243 futott yardos, 23 touchdwonos idénye is, ami kisebb visszhangot váltott ki, mint az MVP-szezonja, pedig statisztikailag jobban zárt. Összesen 11 évet töltött el az NFL-ben, kilenc szezont a Buffalo Billsnél, kettőt a San Francisco 49ersnél.

Nicole

Az egyetemen Simpson nem csak sportolt, hanem 1968-ban a színészetbe is belekóstolt, ám egészen a Ku-Klux-Klanról szóló, 1974-es Lángoló kereszt című filmig nem gondolt arra, hogy komolyan foglalkozzon ezzel a mesterséggel. Simpsont mélyen inspirálta a seriffet játszó Lee Marvin, illetve a fekete polgárjogi mozgalommal szimpatizáló földbirtokos szerepében Richard Burton.

A következő években számos filmben és sorozatban feltűnt színészként, vagy producerként, a leghíresebb szerepe azonban minden bizonnyal Nordberg nyomozó a Csupasz pisztoly filmekben. Az első részben a Leslie Nielsen által alakított Frank Drebinnek meg kell akadályoznia, hogy megöljék a Los Angelesbe látogató II. Erzsébetet. A film egyik leghíresebb jelenete O.J.-val az (talán közel 40 év után nem számít spoilernek), amikor egy korábbi bevetés során megsérült Nordberg egy kerekesszékben ülve gratulál Drebinnek, aki véletlenül úgy meglöki, hogy Nordberg leszáguld a stadion lépcsőjén és berepül a gyepre.

Simpsont 1985-ben beválasztották a sportág halhatatlanjai közé. Beiktatásakor második feleségének, Nicole Brownnak mondott köszönetet, akivel 1977-ben kezdett el találkozgatni, amikor a férfi még Marguerite házastársa volt. Simpson és Brown 1985-ben házasodtak össze, és két gyerekük született. Ugyan a házasság hét évig tartott, a problémák már jóval korábban jelentkeztek. Nicole többször is felhívta a rendőrséget azzal, hogy O.J. féltékeny dühében megverte, egy alkalommal pedig, 1989. január 1-én a rendőrök csúnya sérülésekkel, félmeztelenül egy bokorban bujkálva találtak rá Nicole-ra, aki zokogva azt mondta nekik:

Egy nap meg fog ölni!

A házaspár 1992-ben elvált ugyan, de egy évvel később Nicole újra segítséget kért a rendőrségtől, mert O.J. visszatért, és újra a hatóságok beavatkozására volt szükség.

Az évszázad pere

A fiatal nő szabad élete azonban nem tartott sokáig: 1994. június 12-én a lakása előtt meggyilkolták őt és barátját, Ron Goldmant. A férfit halálra késelték, a Nicole torkán ejtett vágás pedig olyan mély volt, hogy majdnem lefejezte őt. A gyilkos fegyvert nem találták meg, azonban a rendőrök a helyszínen rábukkantak egy véres kesztyűre, amelyen hajszálakat is találtak. Mivel a hatóságok tudtak a korábbi házastársi erőszakról, a gyanú rögtön O.J.-ra terelődött, főleg, mert vérnyomokat találtak az autójában, a házkutatás során pedig találtak egy, a gyilkosság helyszínén lefoglalttal megegyező kesztyűt. Simpson azt állította, hogy a bűncselekmény idején otthon volt.

Nicole június 16-i temetésén Simpson is megjelent a két gyerekükkel, és elvileg másnap reggel jelentkeznie kellett volna a rendőrségen. Amikor a rendőrség érte ment, elkezdődött a világ legnézettebb és talán leglassabb autós üldözése. Az autó, amelyben Simpson a hátsó ülésen ült, volt csapattársa és régi barátja, Al Cowlings vezette. Cowlings azt állította, hogy Simpson egy fegyvert tartott a saját fejéhez és öngyilkossággal fenyegetőzött, amennyiben Cowlings nem viszi őt haza.

Az autós üldözést a műsorukat megszakítva, helikopteres stábok segítségével közvetítették az amerikai televíziók, a mérések szerint mintegy 95 millióan nézték az eseményeket. A beszámolók szerint a helyszínen sokan integettek Simpsonnak és biztatták őt, ám a rendőrség nem avatkozott közbe. A Cowlings vezette Ford végül megállt Simpson házánál, a rendőrség pedig őrizetbe vette gyanúsítottat.

A sajtó által az évszázad perének nevezett tárgyalássorozat 1995 januárja és októbere között zajlott, O.J. Simpson pedig egy „ügyvédi álomcsapatot” hozott össze, amelynek tagjai között ott volt a hírhedt a később Jeffrey Epsteint és Harvey Weinsteint is az ügyfelei között tudó Alan Dershowitz és Robert Kardashian, aki nem más, mint Kourtney, Kim, Khloé és Rob édesapja.

A nagy sikerű tévésorozatban is feldolgozott per kezdetén úgy tűnt, hogy a két ügyésznek, Marcia Clarknak és Christopher A. Dardennek nem lesz nehéz dolga, ugyanis a helyszínen talált vérnyomok, hajszálak, szövetszálak, cipőnyomok és egyebek Simpsontól vagy az ő házából származtak, a kesztyűkön végzett DNS-elemzés pedig azt mutatta, hogy ugyanarról a párról van szó, ráadásul az ügyészek egy 62 pontos listát állítottak össze O.J.-nak a Nicole-lal szemben tanúsított erőszakos viselkedéséről.

A meghallgatásokon azonban kiderült, hogy a hatóságok súlyos hibákat követtek el: eltűntek fényképes bizonyítékok, vagy rosszul lettek felcímkézve, helytelenül tárolták a DNS-bizonyítékokat, a Simpson házában talált kesztyűt és más bizonyítékokat pedig szabálytalan módon, bírósági végzés nélkül gyűjtötte be az egyik nyomozó, Mark Fuhrman. Őt ráadásul rasszizmussal is megvádolta a védelem, és bár Fuhrman azt állította, hogy már egy évtizede nem használt rasszista kifejezéseket, négy tanú és egy hangfelvétel megcáfolta őt.

A véres kesztyű

Egy azóta sokat emlegetett jelenet során a tanúvallomást egyszer sem tevő Simpsont arra kérték az ügyészek, hogy próbálja fel a kérdéses kesztyűket, ám azokat kicsinek találták, ez pedig a védelem szerint azt jelentette, hogy a helyszínen talált véres kesztyű nem lehetett Simpsoné.

Ezzel a bizonyítékkal kapcsolatban azóta rengeteg kérdés felmerült, például hogy a bőrből készült golfkesztyűket a kéz méretéhez igazítva készítették, de a próbánál Simpson a bizonyítékok kezeléséhez használt latexkesztyűt viselt, ami megnehezítette a felvételt. Mások azzal érveltek, hogy a kesztyű a rászáradt vér, illetve a DNS megőrzése során alkalmazott fagyasztás, majd a felolvasztás miatt összement, illetve hogy O.J. direkt megfeszítette a kezét.

O.J. Simpsont 1995. október 3-án ártatlannak mondta ki az esküdtszék a gyilkosság miatt indított büntetőeljárásban, Ron Goldman és Nicole Brown családja azonban polgári pert is indított, amelynek során felelősnek találták Goldman halálában és testi sértésben, míg Brownnál csak az utóbbiban, mert az ő családja csak amiatt indított polgári pert. Simpsont 33 és fél millió dolláros kártérítést megfizetésére kötelezték, de esélye sem volt arra, hogy ennyi pénzt kifizessen.

2000-ben Simpson a Brownnal közös két gyerekével Floridába költözött, hat évvel később pedig ismét beperelték, ezúttal Goldman édesapja, mert a ki nem fizetett kártérítés összege a kamatokkal együtt ekkorra már 38 millió dollárra nőtt. 2007-ben aztán Simpson több társával fegyvert használva behatolt egy Las Vegas-i szálloda és kaszinó egyik szobájába és elvittek több sportemléktárgyat. Simpson később a rendőrségi kihallgatáson azt állította, hogy a tárgyakat tőle lopták el, ő csak szerette volna visszaszerezni azokat, és nem tudott arról, hogy a társainál fegyver van. A többiek vallomása és egy titkos hangfelvétel azonban döntő erejűnek bizonyult és minimum 9 évre ítélték. Simpson 2017-ben szabadult, de egyes megkötéseket, például az utazási korlátozást 2021-ig fenntartották.

Feketék kontra fehérek

Brown és Goldman meggyilkolásának gyanúját Simpson sosem tudta lemosni magáról, de története más szempontból is emlékezetes maradt, ugyanis rámutatott az amerikai feketék és fehérek között meghúzódó mély ellentétekre – mutatott rá a Washington Post. Az egyik oldalon az amerikai rendszerszintű rasszizmus állt, a másikon annak a lehetősége, hogy egy fekete férfi megölt egy fehér nőt és egy fehér férfit.

Amikor Simpson megszületett és felnőtt, az amerikai államok jelentős részében a feketéknek külön helyet tartottak fent a buszokon, külön nyilvános vécét kellett használniuk és voltak olyan éttermek és szállodák, ahova nem mehettek be. A 60-as években felerősödött polgárjogi mozgalmakat követően Simpson egy olyan példakép volt a feketék számára, akinek nehéz körülmények közül sikerült felemelkednie. Ő volt például az első olyan fekete személy, aki a Hertz autókölcsönző révén főszereplője lett egy országos tévékampánynak, és az egyik legismertebb arc lett Amerika-szerte. Ezt számos más reklám követte, például sporteszközök, üdítők és borotvák.

Amilcar Shabazz, a Massachusettsi Egyetem professzora szerint az, ahogy Simpsonnal viselkedett a sajtó és a Los Angeles-i rendőrség, jól mutatta, hogy még a gazdagok és híresek sem mentesülnek a rasszista bánásmód alól. A San Franciscó-i Egyetem professzora, James Lance Taylor szerint azonban ennél bonyolultabb a helyzet, mert feketék milliói gondolták és gondolják úgy, hogy Simpson bűnös, de nem tudnak eltekinteni a háttérben meghúzódó társadalmi feszültségtől. Taylor ezt így foglalta össze:

Úgy hiszem, hogy amikor feketék mondjuk a borbélynál ülve felemlegetik az ügyet, valami olyasmit mondanak, hogy »[Simpson] megúszta, de a rendőrség ennél sokkal többször úszta meg a feketék meggyilkolását«.

A cikk elkészítésében közreműködött Futó Csaba.