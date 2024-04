Belgium mint uniós székhely, ügyészségi vizsgálatot indít az oroszok EP-s befolyásszerzési ügyében

Alexander De Croo belga szövetségi miniszterelnök pénteken megerősítette, hogy a belga igazságügyi hatóságok korrupciós vizsgálatot indítanak az Európai Parlamenten belül gyanított orosz beavatkozások ügyében.

A kormányfő, aki a jelenleg soros uniós belga elnökség félidei eredményeiről tartott sajtótájékoztatót Brüsszelben, kijelentette:

Nem engedhetjük meg, hogy ez a fenyegetés jelen legyen közöttünk.

Azt mondta, hogy Moszkva több európai parlamenti képviselőt is megkeresett és lefizetett azért, hogy az orosz propagandát népszerűsítse, alig néhány hónappal a júniusi belga és európai parlamenti választások előtt.

Az orosz beavatkozás ügyét a múlt hónapban egy közös cseh és lengyel hírszerzési vizsgálat hozta nyilvánosságra.

De Croo most kijelentette: nem közölhet részleteket arról, hogy kik és hány EP-képviselő ellen folyik vizsgálat, mivel ez az információ titkos.

Hírszerző szolgálataink szerint Moszkva céljai egyértelműek. Azt akarják elérni, hogy több oroszbarát jelölt kerüljön be az Európai Parlamentbe, továbbá erősíteni kívánják az oroszbarát narratívát az intézményben

– hívta fel a figyelmet. Mint mondta, a belga igazságügyi hatóságok most megerősítették, hogy ez a fajta beavatkozás büntetőeljárás tárgyát képezi.

A készpénzfizetések nem Belgiumban történtek, de a beavatkozás igen. Mivel Belgium az uniós intézmények székhelye, felelősségünk, hogy fenntartsuk minden állampolgár jogát a szabad és biztonságos szavazáshoz

– hangsúlyozta, hozzátéve, hogy uniós szinten is cselekedni kell az üggyel kapcsolatban, mivel „több eszközre van szükség az orosz propaganda és dezinformáció elleni küzdelemhez”. Felhívta a figyelmet arra, hogy az Európai Ügyészség, valamint az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) mandátumát meg fogják vizsgálni, hogy lehetővé teszik-e az orosz fenyegetés elleni büntetőeljárást. Ha ez nem így van, akkor ki kell szélesíteni a hatáskörüket, szögezte le De Croo. Jelezte azt is, hogy a témát az Európai Tanács jövő heti ülésén is megvitatják azzal a céllal, hogy az uniós tagállamok vezetői közös álláspontot alakítsanak ki.

Hadja Lahbib belga külügyminiszter megerősítette, hogy Belgium a közelmúltban több, kémkedéssel gyanúsított diplomatát, valamint az EU-nál akkreditált diplomatákat utasított ki.

Az Európai Parlament főbb pártfrakciói felszólították az uniós parlamentet, hogy szintén vizsgálja meg az állítólagos orosz befolyást. Múlt héten Tatjana Zdanoka orosz származású lett uniós parlamenti képviselőt 1750 eurós pénzbírsággal sújtotta az Európai Parlament, miután különböző médiumokban orosz befolyással való üzérkedéssel és kémkedéssel vádolták meg. (MTI)