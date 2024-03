Magyar politikusok is kaphattak fizetést Moszkvából a putyini propaganda terjesztéséért

Magyar politikusok is részei lehettek annak a Moszkvából finanszírozott propagandahálózatnak, amelyet a cseh titkosszolgálat leplezett le – írta a Spiegel alapján a Hvg.hu. A csoport a prágai székhelyű Voice of Europe hírportálon keresztül terjesztett olyan narratívákat, amelyek célja az volt, hogy az Európai Uniót eltántorítsa attól, hogy segítse Ukrajnát az orosz hadsereg elleni harcban – erről maga Petr Fiala cseh miniszterelnök számolt be szerdán.

Fiala szerint a BIS, a cseh biztonsági információs szolgálat megállapította, hogy az oroszbarát hálózat olyan tevékenységet folytatott, amely „súlyos következményekkel jár Csehország és az EU biztonságára nézve”. A csoport az EU területén „Ukrajna területi integritása, szuverenitása és függetlensége ellen” agitált, és tevékenysége az Európai Parlamentig is elért.

A Deník N nevű cseh napilap arról írt, hogy a Voice of Europe híroldal olyan politikusok nyilatkozatait tette közzé, amelyekben arra szólították fel az EU-t, hogy állítsa le az Ukrajnának nyújtott támogatásokat.

A német nyelven is elérhető „voiceofeurope.com” weboldal üzemeltetője Prágában van bejegyezve, és aktív olyan közösségi hálózatokon is, mint a Facebook és a Platform X , ahol több mint 180 000 követővel rendelkezik. A Voice of Europe szerda este már nem volt elérhető.

Egyes európai politikusok, akik együtt dolgoztak a híroldallal, Oroszországtól kaptak fizetést, a pénzek egyes esetekben a júniusi európai parlamenti választásokra való választási kampányukat is fedezték.

Pénzeket német, belga, francia, magyar, holland és lengyel politikusok kaptak – írja a Deník N cseh külügyminisztériumi forrásokra hivatkozva. Az Alternatíva Németországért (AfD) is érintett. Csehország felvette szankciós listájára a Voice of Europe-ot és annak feltételezett támogatóit.

A Spiegel szerint fél tucat európai hírszerző szolgálat vett részt a hálózat leleplezésében. A Voice of Europe mögött állítólag egy ukrán származású oroszbarát oligarcha, Vlagyimir Putyin orosz elnök közeli barátja, Viktor Medvecsuk áll. A Spiegel cikke szerint Medvecsuk arra használta a Voice of Europe-ot, hogy titkos pénzügyi támogatást nyújtson az európai parlamenti választásokon induló jelölteknek.

A Reuters szerint Medvedcsukot, aki kijevi parlamenti képviselő is volt, 2022-ben cserélték el ukrán hadifoglyokért Oroszországgal, és akkor fosztották meg ukrán állampolgárságától is.