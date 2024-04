Jelentősen megnőtt az orosz hadsereghez aláíró önkéntesek száma a másfél héttel ezelőtti moszkvai terrortámadás óta – jelentette az orosz védelmi minisztérium szerdán a Reuters szerint. A tárca közlése szerint több mint százezren kötöttek szerződést az év eleje óta a hadsereggel, csak az elmúlt tíz napban 16 ezren léptek be a seregbe.

A legtöbb új önkéntes a felvételi interjúk során arról számolt be az elmúlt héten, hogy a moszkvai terrortámadás megbosszulása motiválta őket legjobban, amelyben legalább 144-en vesztették életüket. Bár a terrortámadás elkövetői tádzsikok voltak, a merényletet pedig az Iszlám Állam vállalta magára, az orosz vezetés Ukrajnára próbálja kenni felelősséget, amit Kijev tagadott, az Egyesült Államok nonszensznek nevezett.

Az önkéntesek folyamatos toborzásával Moszkva egyelőre el tudja kerülni a népszerűtlen mozgósítást, amelyre 2022 szeptemberében már rákényszerült, amikor 300 ezer embert hívtak be a seregbe és ezért rengeteg férfi menekült el Oroszországból.

Over 100,000 Russians signed contracts to join armed forces this year, ministry says https://t.co/67IpK1zxIj pic.twitter.com/GS07GLQg2N

— Reuters (@Reuters) April 3, 2024