Rolex-órák miatt ütöttek rajta a perui elnök rezidenciáján

Jogosulatlan vagyonosodással kapcsolatban ellene indított vizsgálat keretében házkutatást tartottak Dina Boluarte perui elnökasszony rezidenciáján pénteken késő este. Az államfőt azzal gyanúsítják, hogy nem vallotta be vagyona részeként luxusóra-gyűjteményét. A rendőrség beszámolója szerint 40 rendőrt és nyomozót vetettek be, hogy „átkutassák a házat és lefoglalják a Rolex órákat”.

Korábban, az akciót megelőzően az ügyészség megtagadta az elnökasszonytól a lehetőséget, hogy maga mutassa be a luxusórákat a számlákkal együtt. A helyi televíziós csatornákon sugárzott felvételek tanúsága szerint a rendőrök körülvették a perui főváros, Lima külvárosában, Surquillóban lévő rezidenciát, feltörték a bejárati ajtót és kordonnal akadályozták meg a forgalmat a szomszédos utcákban. Az elnök nem tartózkodott otthon a razzia idején.

Peruvian government agents have raided the home of the country’s President, Dina Boluarte, in Lima over undeclared Rolex watches.

