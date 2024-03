Súlyos sérülésekkel álltak bíróság elé a moszkvai terrortámadás gyanúsítottjai

Vádat emeltek a 137 halálos áldozatot követelő krasznogorszki Crocus City Hall elleni terrortámadás elkövetőivel szemben, írja a BBC.

Mind a négy elkövetőt – Dalerzson Mirzojev (30 éves), Szaidakrami Racsabalizod (30 éves), Samszidin Fariduni (25 éves) és Muhammadszobir Faizov (19 éves) – láthatóan bántalmazták. Az orosz titkosszolgálatoktól korábban kiszivárogtak a kihallgatásokon készült felvételek, ezekből is kiderült, hogy megverték a gyanúsítottakat, egyiküket pedig sokkolták is.

A kínzásról szóló értesüléseket Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője nem kommentálta.

Mirzojev és Racsabalizod szemei körül hatalmas fekete foltok vannak a bírósági képeken, utóbbinak pedig a füle is be volt kötözve. Állítólag ezt a letartóztatása során részben le is vágták.

A fotókon a Fariduniként azonosított férfinek az arca erősen fel volt dagadva, Faizov pedig az eszméletét is elvesztette, őt kerekesszékben tolták be a tárgyalásra.

Előzetes letartóztatásukat már korábban elrendelték május 22-ig. Mind a négy férfi tádzsik állampolgár.