Bosznia-Hercegovinával is elindítja a csatlakozási tárgyalásokat az unió

Az Európai Tanács csütörtöki ülésén az uniós vezetők úgy döntöttek, hogy elindítják a csatlakozási tárgyalásokat Bosznia-Hercegovinával, jelentette be Charles Michel az X-en.

– írta az Európai Tanács elnöke, hozzátéve, hogy ezzel Bosznia-Hercegovina nagyot lépett előre az uniós csatlakozás útján. „Most folytatni kell a kemény munkát” – fogalmazott.

The European Council has just decided to open accession negotiations with Bosnia and Herzegovina. Congratulations!

Your place is in our European family.

Today’s decision is a key step forward on your EU path. Now the hard work needs to continue so Bosnia and Herzegovina… pic.twitter.com/LyotNa5gGc

— Charles Michel (@CharlesMichel) March 21, 2024