Trump: Ha Orbán valamire azt mondja, „így lesz”, akkor az úgy is lesz, mert ő a főnök

– mondta Donald Trump a magyar kormányfőről, akit pénteken látott vendégül floridai rezidenciáján. „Nagy vezető, fantasztikus vezető Európából, akit szerte a világon tisztelnek, megtiszteltetés, hogy körünkben van” – mondta a volt amerikai elnök a vendégeknek egy zártkörű rendezvényen, melyen később egy tribute zenekar játszott.

Trump on Hungary’s Viktor Orban:

“There’s nobody that’s better, smarter or a better leader than Viktor Orban. He’s fantastic…He’s a non-controversial figure because he says, ‘This is the way it’s going to be,’ and that’s the end of it. Right?”

