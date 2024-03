Biden beszólt Trumpnak, amiért Orbánt fogadta Floridában

A Donald Trump floridai birtokába látogató Orbán Viktorról is szót ejtett Joe Biden egy pennsylvaniai kampányrendezvényen. Az amerikai elnök először elmondta, Trump Putyinról is jó véleménnyel van, „erős és rendes fickónak” tartja, majd ráfordult a magyar kormányfőre.

– mondta Biden, hozzátéve, hogy ezzel szemben ő olyan jövőt szeretne, ahol „megvédik, és nem eltörlik a demokráciát”.

Biden: Trump thinks Putin is a strong, decent guy. You know who he's meeting with today in mar-a-lago? Orbán of Hungary who stated flatly he doesn't think democracy works, he's looking for dictatorship. pic.twitter.com/PsmPWfew9K

— Acyn (@Acyn) March 8, 2024