Az egyik legnépszerűbb orosz katonai blog, a Rybar elmondta, hogyan tehetnek eleget az oroszbarát moldovai szakadárok kérésének, hogy vegyék „védelem alá” a Dnyeszteren túli területeket.

Ha jelenleg háború robbanna ki Moldova és a szakadárok között, és netán Ukrajna is beszállna, akkor kevés esélye van, hogy a 16 ezer gyengén képzett katonával rendelkező szeparatisták megnyernék. Mivel szárazföldi összeköttetésük nincs a térséghez, ezért hagyományos katonai akció nem jöhet szóba. Felmerülhet stratégiai fegyverek bevetése, de az nem opció, mert az „kinyitná Pandora szelencéjét” – fogalmazott a főblogger, aki szerint ezért pillanatnyilag a status quo fenntartásában érdekeltek, amíg el nem foglalják Odesszát és a Fekete-tenger partvidékét Ukrajnától.

Rybar Live: How to save Transnistria?

Mikhail Zvinchuk, head of the Russian think tank Rybar: «This is a piece of Russia that we cannot physically defend except by using strategic weapons. And the use of strategic weapons again opens Pandora’s box» pic.twitter.com/2cal17PAlT

